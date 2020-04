Elternverband stellt Forderungen ans Bayerische Kultusministerium

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Elternverband hat eine Umfrage zu den Erfahrungen mit dem Home-Schooling durchgeführt - und die Ergebnisse in einem Offenen Brief an das Kultusministerium zusammengefasst. Befragt wurden mehr als 3000 Eltern. Vier Fünftel von ihnen berichten demnach über positive Erfahrungen. Etwa 20 Prozent der befragten Eltern beschrieben die Situation als anstrengend und überfordernd. Besonders schwierig sei es, wenn mehrere Kinder betreut werden und die Eltern zugleich im Homeoffice arbeiten müssten. Jedoch haben sich kaum Eltern mit Kindern an Mittelschulen an der Umfrage beteiligt. Der Elternverband geht daher von einer beachtlichen Dunkelziffer an Problemen aus. Als Konsequenz fordert er regelmäßigen Unterricht per Videokonferenz, mehr Rückmeldungen seitens der Lehrer und mehr Kontakte zwischen Lehrern und Schülern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 11:45 Uhr