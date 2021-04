Elternverbände fordern Stopp von Corona-Tests in Klassenzimmern

Nachrichtenarchiv - 13.04.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zwei Elternverbände in Bayern haben gefordert, Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler in Klassenzimmern zu stoppen. In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Söder schreiben der Landeselternverband Bayerischer Realschulen und der Bayerische Elternverband, die Tests sollten in Eigenverantwortung zuhause oder von geschultem Personal vor der Schule durchgeführt werden. Für die Teilnahme am Unterricht ist im Freistaat seit dieser Woche ein negativer Test verpflichtend.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2021 01:00 Uhr