Elternrat fordert Kleiderregeln an Schulen

Berlin: Der Bundeselternrat hat sich für feste Kleiderregeln an Schulen ausgesprochen. Die Vorsitzende Gotte sagte den Funke-Zeitungen, ein Konsens über solche Regeln solle auch in die Hausordnung aufgenommen werden. Dann könne man Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich - so wörtlich - "ordentlich anziehen". Meist gehe es um "unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung", sagte Gotte weiter. Der Deutsche Lehrerverband lehnt feste Kleiderregeln an Schulen ab. Verbandschef Düll sagte, Deutschland sei wegen seiner Geschichte anders auf Freiheit, Selbstbestimmung und Mündigkeit ausgerichtet. Klar sei aber auch, so Düll wörtlich: "Die Schule ist kein Strand und kein Club".

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 10:15 Uhr