Eltern von getötetem Mädchen nennen Wunsiedel-Urteil bitter

Hof: Im Prozess um die Vergewaltigung und den Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel ist das Urteil gefallen. Das Landgericht Hof verurteilte den Angeklagten zu siebeneinhalb Jahren Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 26-Jährige das Mädchen vergewaltigt hat. Erdrosselt haben soll es ein damals elf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Heim wohnte. Er ist strafunmündig und kann deshalb nicht belangt werden. Die Eltern des Mädchens bezeichneten das Urteil als "bitter und unbefriedigend". Die Anwältin des Vaters sagte, sie habe sich mehr Klarheit darüber gewünscht, inwiefern der Angeklagte am Tod des Mädchens beteiligt war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zu möglichen Verfehlungen von Beschäftigten des Heims wird weiter ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 20:15 Uhr