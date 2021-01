Eltern und Helfer retten Kind in Bad Kissingen vor dem Ertrinken

Astrazeneca liefert nun doch mehr Impfstoff an die EU

Brüssel: Der Pharmakonzern Astrazeneca will nun offenbar doch mehr Impfstoff an die EU liefern als angekündigt. EU-Kommissionschefin von der Leyen schrieb auf Twitter, es kämen nochmal neun Millionen Dosen hinzu, sodass nun im ersten Quartal des Jahres insgesamt 40 Millionen Dosen an die Europäische Union verteilt werden könnten. Das ist die Hälfte der ursprünglich geplanten Menge. Die Lieferung solle auch eine Woche früher kommen als bisher vorgesehen. Außerdem will Astrazeneca nach Angaben von der Leyens die Produktionskapazitäten in Europa ausbauen. Der britisch-schwedische Hersteller hatte vergangene Woche überraschend angekündigt, bis Ende März nur 31 statt 80 Millionen Dosen Impfstoff an die EU auszuliefern. Das hatte für Streit mit Brüssel gesorgt. Die europäische Arzneimittelbehörde hatte das Vakzin am Freitag in der EU zugelassen, in Deutschland soll es bei Erwachsenen unter 65 Jahren zum Einsatz kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 20:00 Uhr