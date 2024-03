Eltern in USA wegen Amoklauf ihres Sohnes verurteilt

Pontiac: In den USA sind zum ersten Mal Eltern verurteilt worden, weil ihr Sohn Amok gelaufen ist. Im US-Bundesstaat Michigan wurde nach der Mutter wurde nun auch der Vater eines 15-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Ihnen drohen jeweils 15 Jahre Gefängnis. Die beiden hatten ihrem Sohn eine Waffe geschenkt. Damit brachte der Jugendliche dann an einer Schule in Michigan vier andere Teenager um. Er selbst bekam eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 14:00 Uhr