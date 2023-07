Eltern haben laut Studie mehr Bedarf an Kinderbetreuung

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeskabinett stellt China-Strategie vor

Berlin: Das Bundeskabinett will heute außerdem die China-Strategie beschließen und so einen Rahmen für die künftigen Beziehungen zu Peking setzen. In der Nationalen Sicherheitsstrategie wurde China schon als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale bezeichnet. Die Konsequenzen daraus sollen in die China-Strategie einfließen. Im Kern geht es um einen Risiko-Abbau, um Abhängigkeiten von China zu beseitigen, ohne aber die Kontakte zu Deutschlands größtem Handelspartner abzubrechen. In der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Akzente in der China-Politik. Die Grünen treten für einen härteren Kurs ein als Kanzler Scholz. Das zeigte sich zuletzt vor allem bei der Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen, die gegen den Widerstand der Grünen zustande kam. Außenministerin Baerbock wird die neue China-Strategie am mittag vorstellen.

