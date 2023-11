Elon Musks Starship-Rakete vor zweiten Testflug

Starbase: Nachdem der erste Versuch in einer Explosion endete, soll die Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX heute einen zweiten Testflug unternehmen. Die leistungsstärkste und mit einer Höhe von 120 Metern größte jemals gebaute Rakete soll am Nachmittag im US-Bundesstaat Texas abheben. SpaceX-Chef Elon Musk will mit der Starship-Rakete in Zukunft Menschen zum Mars bringen.

