Elon Musks Starship-Rakete erhält die Lizenz zum Fliegen

Hannover: Niedersachsens grüner Umweltminister Meyer hat eine beschleunigte Suche nach einem sicheren atomaren Endlager gefordert. Da sollte sich kein Bundesland sperren, forderte er vor dem Atomkraftwerk Emsland in Lingen, das in dieser Nacht abgeschaltet wird, so wie auch Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Der Atommüll bleibe, auch nach dem Ende der Kraftwerke, betonte Meyer. Er wandte sich damit direkt an den bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der im Freistaat ein Endlager ausschließt. Wenn Söder fordere, weiter Atomstrom zu produzieren, dann müsse er auch die Verantwortung für den Müll übernehmen, so Meyer. In Niedersachsen entsteht im ehemaligen Eisenerzbergwerk Konrad bei Salzgitter immerhin das erste deutsche Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Im ehemaligen Bergwerk Asse liegen schon rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 22:00 Uhr