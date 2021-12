Elon Musk verkauft weitere Tesla-Aktien

RKI empfiehlt sparsameren Einsatz von PCR-Tests

Berlin: Das Robert-Koch-Institut, RKI, empfiehlt, nur noch in wichtigen Fällen PCR-Tests einzusetzen und damit eine Überlastung der Labore zu verhindern. Im Wochenbericht des RKI heißt es, in einigen Regionen seien die Labore an ihren Grenzen. Wenn sie die Infektionen nicht mehr zeitnah melden könnten, werde aber die offizielle Statistik verzerrt. So ist sich das RKI etwa nicht sicher, ob sich der starke Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche deshalb nicht fortgesetzt hat, weil es tatsächlich weniger Infektionen gab oder ob es an verzögerten Meldungen liegt. Weil viele Gesundheitsämter überlastet sind haben auch sie Probleme, die Zahlen schnell ans RKI weiterzugeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2021 09:00 Uhr