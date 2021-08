Elon Musk trifft sich mit Brandenburgs Landesregierung

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Der Chef des Elektroautokonzerns Tesla, Elon Musk, hat sich am Abend in Berlin mit Vertretern der brandenburgischen Landesregierung getroffen. Man habe sich vertrauensvoll über die anstehenden Aufgaben ausgetauscht, teilte Wirtschaftsminister Steinbach nach dem Treffen mit, an dem auch Ministerpräsident Woidke teilnahm. Tesla baut in Grünheide bei Berlin eine Autofabrik. Dort will der Konzern noch in diesem Jahr mit der Produktion von jährlich rund 500 000 E-Autos starten.

