Elon Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht

Selenskyj wird laut Medienberichten noch heute in Washington erwartet

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyj will US-Medienberichten zufolge noch heute in die USA reisen. Demnach ist ein Treffen mit Präsident Biden im Weißen Haus geplant, außerdem eine Rede Selenskyjs vor dem US-Kongress. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher weder aus Kiew noch aus Washington. Es wäre Selenskyjs erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar. Die Sprecherin des Repäsentantenhauses, Pelosi, soll die Abgeordneten gebeten haben, heute persönlich anwesend zu sein. Wie mehrere US-Medien zudem berichten, will die US-Regierung der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2022 03:00 Uhr