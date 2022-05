Elon Musk legt Übernahme von Twitter erst mal auf Eis

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Tesla-Chef Elon Musk hat seine Pläne zur Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter auf Eis gelegt. Das teilte er gegen Mittag auf Twitter mit. Zur Begründung erklärte Musk, seine Entscheidung habe mit neuen Details zu Fake- und Spam-Accounts in dem Netzwerk zu tun. Geplant ist, dass Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernimmt. Allerdings hat es in letzter Zeit in dem Übernahme-Verfahren einige Turbulenzen gegeben. Erst gestern hatte Twitter zwei seiner Top-Manager entlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 13:00 Uhr