Elmauer Gipfel bekennt sich zu Kampf gegen Klimawandel

G7 verurteilen Angriff auf Einkaufszentrum in der Zentralukraine

Schloss Elmau: Der G7-Gipfel hat der Ukraine zeitlich unbegrenzte Hilfe zugesichert. Für den Staatshaushalt der Ukraine sollen demnach allein in diesem Jahr knapp 28 Milliarden Euro bereit gestellt werden. Die sieben führenden Industrieländer kündigten beim Gipfel auf Schloss Elmau auch an, den wirtschaftlichen und politischen Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu verschärfen. Am Abend verurteilten sie überdies den Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk. Wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten seien ein Kriegsverbrechen, hieß es in einer Erklärung. Putin und die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden. Bei dem Angriff am Nachmittag wurden nach jetzigem Stand mindestens 15 Menschen getötet. Es gibt zahlreiche Verletzte und Vermisste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2022 01:00 Uhr