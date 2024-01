Elisabeth Trissenaar mit 79 Jahren gestorben

Berlin: Die österreichische Schauspielerin Elisabeth Trissenaar ist tot. Sie starb - drei Monate vor ihrem 80. Geburtstag - am Sonntagabend in der Berliner Charité. Trissenaar stand für Rainer Werner Fassbinder vor der Kamera, unter anderem in seinen Filmen "Die Ehe der Maria Braun", "Berlin Alexanderplatz" und "Bolwieser". Später drehte sie unter anderem mit Doris Dörrie und Joseph Vilsmaier. Viele Jahre war Trissenaar auch am Theater tätig, unter anderem in zahlreichen Produktionen ihres Ehemanns Hans Neuenfels an der Volksbühne in Berlin. Elfriede Jellinek schrieb für Trissenaar ein Theaterstück über Jackie Kennedy-Onassis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 02:00 Uhr