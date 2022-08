Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kunstturnerin Elisabeth Seitz ist Europameisterin am Stufenbarren. Die Rekordmeisterin sicherte sich bei den European Championships in München Gold vor der Italienerin Alice D'Amato und Lorette Charpy aus Frankreich. Seitz' Stuttgarter Vereinskameradin Kim Bui wurde in ihrem letzten Wettkampf vor dem Karriereende Fünfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 17:00 Uhr