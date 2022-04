Elfjähriges Mädchen stirbt bei Unfall mit Karnevalswagen in Rio

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: Der nach der Corona-Unterbrechung wieder aufgenommene Karneval in Brasilien wird von einer Tragödie überschattet. Am ersten Tag des Wettbewerbs der Sambaschulen im Sambodrom von Rio de Janeiro starb ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem Karnevalswagen. Medienberichten zufolge war das Kind zwischen einen vorbeifahrenden Umzugswagen und einen Mauerpfosten geraten. Derzeit wird der Unfallhergang ermittelt. Die führenden Samba-Schulen Brasiliens treten im Karneval gegeneinander an, um den Meistertitel zu erringen. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung abgesagt worden, in diesem Jahr wurde sie von Februar auf April verschoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 09:00 Uhr