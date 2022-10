Elfjährige stirbt bei Lkw-Unfall auf dem Schulgelände

Tote Frau in der Prien wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Prien: Die gestern in dem gleichnamigen Fluss im Landkreis Rosenheim gefundene tote Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte die 23-Jährige am Sonntagabend in ihrem Wohnort Aschau im Chiemgau einen Musikclub besucht, den sie am frühen Morgen verließ. Was danach geschah, ist noch unklar. Ein Zeuge hatte die junge Frau gestern nachmittag tot in der Prien etwa zehn Kilometer von Aschau entfernt entdeckt. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.

