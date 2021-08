Elfenbeinküste meldet ersten Ebola-Fall seit 25 Jahren

Kinderärzte verweisen bei Impfungen auf psycho-soziale Aspekte

Berlin: In der Debatte über eine Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche rufen Ärzte dazu auf, auch psycho-soziale Aspekte zu berücksichtigen. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Fischbach, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Ständige Impfkommission orientiere sich allein am individuellen Nutzen einer Impfung im Verhältnis zur Gefährlichkeit einer Erkrankung. Kollateralschäden bei der psycho-sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen berücksichtige die Stiko bisher nicht, so Fischbach. Das wäre aus seiner Sicht aber notwendig, etwa mit Blick auf weitere Lockdowns. Die Stiko empfiehlt aktuell eine Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige nur, wenn besondere Risiken vorliegen. Mitte kommender Woche will das unabhängige Gremium offenbar eine überarbeitete Empfehlung veröffentlichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 11:00 Uhr