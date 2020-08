Elf Verletzte bei Unwetter in der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: In weiten Teilen der Oberpfalz hat Starkregen zu überfluteten Straßen und vielen Unfällen geführt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, sind dabei elf Menschen verletzt worden, vor allem auf den Autobahnen A3, A6 und A93. Außerdem sind zahlreiche Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt. Einer fiel bei Regenstauf auf eine Stromleitung. In Burglengenfeld setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Auch in Schwaben gab es Schäden durch Starkregen. In Syrgenstein im Kreis Dillingen sind dreißig Keller voll Wasser gelaufen. Das Technische Hilfswerk war bis zum späten Abend im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 07:00 Uhr