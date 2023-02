Elf Menschen sterben nach Lawinenabgängen in den Alpen

Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser will zu Flüchtlingsgipfel einladen

Berlin: Weil in Deutschland immer mehr Flüchtlinge Schutz suchen, will Bundesinnenministerin Faeser alle Beteiligten aus Bund, Ländern und Kommunen an einen Tisch bringen. Dabei soll beraten werden, wie die Ankömmlinge untergebracht und versorgt werden können. Faeser sagte gestern Abend im ZDF, sie werde die Einladungen noch in dieser Woche verschicken. Es gehe in einer gemeinsamen Kraftanstrenung darum, die Kommunen zu entlasten. Der Bund habe dafür schon einiges getan. So habe man weit über 300 Bundesliegenschaften zur Verfügung gestellt und helfe finanziell sehr stark. Heuer stünden 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Unterbringung der Menschen zu unterstützen, so Faeser. Im vergangenen Jahr hatten deutlich mehr als 200.000 Menschen Asyl in Deutschland beantragt. Am Mittwoch und Donnerstag wird auf einem EU-Sondergipfel in Brüssel über Migration gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 06:00 Uhr