Elf Menschen sterben nach Lawinenabgängen in den Alpen

Bundesinnenministerin Faeser kündigt Flüchtlingsgipfel an

Berlin: Angesichts der aktuell hohen Zahl an Geflüchteten will Bundesinnenministerin Faeser noch in dieser Woche zu einem Flüchtlingsgipfel zwischen Bund- und Ländern einladen. Das sagte sie am Abend in ARD und ZDF. Dabei soll es vor allem um die Entlastung von Kommunen gehen, die zum Teil schon jetzt überlastet sind. Es müsse um finanzielle Hilfen, aber auch serielles Bauen gehen, um schnell zusätzliche Unterkünfte bauen zu können, so Faeser. Außerdem will sie in der EU auf eine bessere Verteilung der Flüchtlinge drängen. Zuvor hatten Länder und Kommunen, aber auch die Union und die Grünen die Bundesinnenministerin zu diesem Gespräch aufgefordert. Auch Bundeskanzler Scholz will in der Flüchtlingsfrage entschiedener handeln und abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 21:00 Uhr