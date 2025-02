Elf Menschen sterben bei Schießerei an Bildungszentrum in Schweden

Örebro: Nach der Schießerei gestern an einem Erwachsenenbildungszentrum in Schweden ist die Zahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Unter ihnen ist auch der mutmaßliche Täter. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Wie viele Menschen außerdem verletzt wurden und wie ihr Zustand ist, sei aber noch ungeklärt. Auch das Motiv für die Schießerei ist weiter unklar. Der mutmaßliche Täter war der Polizei nicht bekannt. Man gehe allerdings nicht von einem terroristischen Hintergrund oder von Bandenkriminalität aus, erklärte der Polizeichef von Örebro. Schwedens Ministerpräsident Kristersson bezeichnete die Tat als folgenschwersten Angriff mit Schusswaffen, den es je in Schweden gegeben hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 09:00 Uhr