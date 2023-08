Elf Menschen sterben bei Brand im Elsass

Colmar: In einer Ferienunterkunft im Elsass sind bei einem Brand elf Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Wintzenheim bei Colmar rund dreißig Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das Feuer war heute früh gegen halb sieben in dem Fachwerkhaus ausgebrochen. Insgesamt 17 Bewohner befanden sich im Erdgeschoss und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. In der Unterkunft hielt sich den Angaben zufolge eine Gruppe aus Nancy auf. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, handelt es sich um Behinderte und um einen Betreuer. Frankreichs Präsident Macron sprach von einer Tragödie, Premierministerin Borne will sich persönlich an Ort und Stelle ein Bild machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 13:15 Uhr