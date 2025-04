Elektronische Patientenakte startet bundesweit

Berlin: Die elektronische Patientenakte geht heute bundesweit an den Start. Sie war vorher in drei Regionen getestet worden. Noch-Bundesgesundheitsminister Lauterbach lobt das Projekt als "längst überfälligen Wendepunkt in der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung". Die zuvor geäußerten Bedenken wegen der Datensicherheit sieht er als ausgeräumt. Für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser ist die epa bis 1. Oktober noch freiwillig. Dann müssen verpflichtend Daten eingestellt werden. Allerdings können Versicherte aktiv einschreiten. Sie können entweder generell oder für bestimmte Anwendungen und Nutzungsrechte widersprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 02:00 Uhr