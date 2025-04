Elektronische Patientenakte kommt Ende April

Elektronische Patientenakte soll bundesweit kommen: Wie Gesundheitsminister Lauterbach in einem Schreiben ankündigte, soll die sogenannte "ePA" ab dem 29. April deutschlandweit eingesetzt werden. Das System, das bislang nur in einigen Modellregionen getestet wurde, stand lange wegen Datenschutzlücken in der Kritik. Nun wurden laut Lauterbach aber alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt.

