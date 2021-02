Elektronische Fußfessel für Haftentlassene ist verfassungsgemäß

Spahn stellt Wahlmöglichkeit bei Corona-Impfstoff in Aussicht

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat in Aussicht gestellt, dass es in einigen Monaten bei der Corona-Impfung eine Wahlmöglichkeit geben wird. Sobald genügend Dosen vorhanden seien, werde eine Auswahl des Impfstoffs teilweise möglich sein. Das sagte der Minister bei einer Online-Diskussion. Im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe plädierte Spahn auch für gelockerte Corona-Beschränkungen in absehbarer Zeit: Den harten Lockdown den ganzen Winter über würden wir nicht gut aushalten, so Spahn. Nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts hat es in Deutschland binnen eines Tages gut 14.200 Neuinfektionen gegeben, etwa 3.400 weniger als vor einer Woche. Außerdem wurden 786 neue Todesfälle verzeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 11:00 Uhr