Elektronische Bezahlmöglichkeit könnte zur Pflicht werden

Berlin: Union und SPD wollen offenbar Gewerbetreibende dazu verpflichten, neben Bargeld auch Kartenzahlung zu akzeptieren. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, sollen Geschäfte mindestens eine digitale Zahlungsoption anbieten müssen. Diese Verpflichtung soll schrittweise eingeführt werden. Dem Bericht zufolge setzt sich die SPD dafür ein, dass entsprechende Pläne in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden. SPD-Finanzpolitiker Schrodi sagte der Zeitung, dass so auch der Steuerbetrug in bargeldintensiven Bereichen wie der Gastronomie bekämpft werden könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 07:30 Uhr