"Electric Fields" bester Spielfilm beim Ophüls-Festival

Saarbrücken: Beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis sind gestern Abend in Saarbrücken 18 Preise mit einer Gesamtdotierung von mehr als 118.000 Euro vergeben worden. Als bester Spielfilm wurde "Electric Fields" von Lisa Gertsch ausgezeichnet. In der Kategorie "Beste Regie" gewann Sara Summa mit "Arthur & Diana". Für sein intensives Spiel wurde Willi Geitmann in "Jenseits der blauen Grenze" als bester Schauspielnachwuchs geehrt. Dieser Film von Sarah Neumann bekam auch den Preis der ökumenischen Jury. Der von der Bundeszentrale für politische Bildung und Deutschlandfunk Kultur gestiftete Preis für den gesellschaftlich relevanten Film geht an Hannes Schilling für "Good News". Auf der Seite des Max-Ophüls-Festivals können viele der Filme gestreamt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 12:00 Uhr