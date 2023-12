Elbe und Aller führen bedrohliches Hochwasser

Dresden: An einigen Flüssen in Nord- und Ostdeutschland bleibt die Hochwasserlage angespannt. Betroffen sind Gebiete in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Dresden soll in den nächsten Stunden die Sechs-Meter-Marke an der Elbe überschritten werden. Um Magdeburg vor Überschwemmungen zu schützen, wird ebenfalls in Kürze ein großes Stauwehr geöffnet. Dadurch fließt viel Wasser aus der Elbe in einen Umleitungs-Kanal. In Niedersachsen haben fünf Landkreise die Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgelöst. Überörtliche Straßen sind gesperrt, auch im Bahnverkehr gibt es Probleme. In Winsen an der Aller in Niedersachsen mussten etwa 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Dort steht das Wasser knapp einen halben Meter hoch auf den Straßen, weshalb gestern Abend sicherheitshalber der Strom abgestellt worden ist. - In den meisten bayerischen Flüssen sind die Wasserstände zurückgegangen. Nur im Landkreis Coburg könnten heute noch Keller volllaufen. (KÜRZEN KÖNNTE MAN IN WINSEN.)

