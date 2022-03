El Salvador verhängt nach Mordserie Ausnahmezustand

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Salvador: Der Präsident von El Salvador hat nach einer Welle von Gewaltverbrechen den Notstand im Land verhängt. Das Parlament hat dem Dekret am Abend zugestimmt. In El Salvador waren innerhalb von 24 Stunden mehr als 60 Morde verübt worden, so viele wie seit Jahren nicht. Kriminelle Banden kontrollieren große Teile der Hauptstadt San Salvador. Die Polizei hat nach eigenen Angaben mehrere Anführer festgenommen. Der Ausnahmezustand in dem mittelamerikanischen Land soll für 30 Tage gelten. Er erlaubt unter anderem Festnahmen ohne Haftbefehl.

