EKD-Vorsitzende fordert Einheit der Kirchen zum Reformationstag

Kabinett soll am Mittwoch über Gas-Soforthilfen entscheiden

Berlin: Die Expertenkommission für Gas und Wärme schlägt ein halbes Jahr Kündigungsschutz für Mieter vor, die ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Das schreiben die Fachleute in ihrem Abschlussbericht, den sie am Mittag der Bundesregierung übergeben haben. Härtefälle sollen zusätzlich von einem Hilfsfonds profitieren. Die Mittel sollen demnach ab Januar je nach Einkommen und Höhe der Energiekosten ausgezahlt werden. Für Vermieter sehen die Fachleute zinslose Kredite vor, wenn sie für ihre Mieter in Vorleistung gehen. - Zuvor hatte die Expertenkommission unter anderem eine Einmalzahlung für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember und einen Gaspreisdeckel ab März vorgeschlagen. - Die Bundesregierung will die Vorschläge offenbar in zwei Schritten umsetzen. Laut Wirtschaftsministerium liegt der Fokus auf der Soforthilfe für Dezember, dazu soll es noch in dieser Woche einen Kabinettsbeschluss geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 15:00 Uhr