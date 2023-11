EKD-Synode ruft zum Eintreten gegen Antisemitismus auf

Ulm: Der Krieg im Nahen Osten und die Folgen hierzulande haben auch den Auftakt der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt. Bundestagspräsidentin Bas forderte in ihrem Grußwort einen Schulterschluss der gesamten Gesellschaft gegen Antisemitismus. Dieser dürfe keinen Platz in unserem Land haben, weder als Wort noch als Tat. Auch die Ratsvorsitzende der EKD, Kurschus, fand deutliche Worte: Antisemitismus blühe nicht nur in kleinen extremen Gruppen, sondern keime auch in der Mitte der Gesellschaft. Aus ihrer Sicht ist jeder Relativierungsversuch des Überfalls der Hamas auf Israel Antisemitismus. Jedes "Ja, aber" verhamlose, sagte Kurschus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 16:00 Uhr