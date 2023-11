EKD-Ratsvorsitzende Kurschus tritt zurück

Bielefeld: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat ihren Rücktritt erklärt. Die 60-Jährige legt auch ihr Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen nieder, wie sie vor kurzem in Bielefeld vor Journalisten erklärte. Sie reagiert damit auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem ehemaligen Kirchenkreis. Gegen sie waren Vorwüre erhoben worden, sie habe lange vom Verdacht gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter gewusst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 11:45 Uhr