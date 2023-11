EKD-Ratsvorsitzende Kurschus tritt wegen Vertuschungsvorwürfen zurück

Bielefeld: Annette Kurschus tritt von ihren Ämtern in der evangelischen Kirche zurück. Damit ist sie nicht mehr Ratsvorsitzende und auch nicht mehr Chefin der westfälischen Landeskirche. Als Grund nannte sie den Vorwurf, sie habe einen Fall von sexuellem Missbrauch in der Kirche vertuscht. Das öffentliche Vertrauen in ihre Person habe Schaden genommen, wegen der Diskussionen könne sie nicht mehr unbelastet zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen Stellung nehmen. Kurschs betonte, ihr Rücktritt sei kein Schuldeingeständnis. Sie habe damals allein die Homosexualität und die eheliche Untreue des Beschuldigten wahrgenommen. Von Vertuschung könne aber keine Rede sein. Kurschus war damals Pfarrerin in Siegen. Nach Recherchen der dortigen Lokalzeitung wusste sie von den Vorwürfen gegen den Mann, hat die Informationen aber nicht an die Kirchenführung weitergegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 20:00 Uhr