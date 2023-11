EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt zurück

Bielefeld: Nach Vorwürfen mangelnder Transparenz bei der Aufklärung eines mutmaßlichen Missbrauchsfalls ist die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, zurückgetreten. In der Sache sei sie mit sich im Reinen, betonte die 60jährige in einer persönlichen Erklärung. Doch statt um die Betroffenen sexualisierter Gewalt und deren Schutz gehe es seit Tagen ausschließlich um ihre Person. Um der Aufklärung nicht im Wege zu stehen, so Kurschus, ziehe sie diese Konsequenz. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, den Kurschus als damalige Gemeindepfarrerin auch persönlich gut kennt. Er soll in den 1990er Jahren junge Männer sexuell bedrängt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 14:00 Uhr