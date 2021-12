EKD-Ratschefin Kurschus: Niemand muss auf Gottesdienst verzichten

Baerbock will Bemühungen um Ausreise schutzbedürftiger Afghanen verstärken

Berlin: Die Bundesregierung will sich verstärkt darum bemühen, dass besonders schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan ausreisen können. Dazu gehören ehemalige afghanische Ortskräfte der Bundeswehr wie auch Frauen und Mädchen, so Bundesaußenministerin Baerbock. Nach ihren Worten befinden sich noch etwa 15.000 Menschen in Afghanistan, die die Zusage haben, dass sie in Deutschland aufgenommen werden. Baerbock will Hürden bei der Visavergabe abbauen, Familienzusammenführung vereinfachen und mit den Nachbarländern über Ausreiserouten sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 18:00 Uhr