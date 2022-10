EKD beklagt steigende Zahl von Beerdigungen durch Ordnungsamt

CDU-Chef Merz kritisiert Ampelregierung deutlich

Augsburg: CDU-Chef Merz hat auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU deutliche Kritik am Regierungsstil von Bundeskanzler Scholz geübt. Wörtlich sagte er: "Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft." Scholz verhalte sich respektlos gegenüber seinen Koalitionspartnern, den Institutionen des Staates und den deutschen Nachbarstaaten. Merz verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass kein Regierungsmitglied bei der gestrigen Grundsatzrede von Bundespräsident Steinmeier anwesend war. Weiter sagte der CDU-Chef, die Zustimmung in der Bevölkerung für die Ampelregierung sinke aufgrund ihrer "Politik des hin und her". Die Union hingegen habe wieder bessere Umfragewerte. Merz betonte: "Wir sind wieder zurück auf Platz eins in Deutschland." Dem Vorwurf, er und CSU-Chef Söder änderten je nach gesellschaftlicher Stimmung ihre Politik, widersprach er und erklärte, als Konservative seien CDU und CSU "natürlich" in der Lage, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 15:00 Uhr