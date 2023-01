EKD bekennt sich zu Mitverantwortung für Verbrechen an Sinti und Roma

Kurzmeldung ein/ausklappen Netanjahu kündigt "Politik der harten Hand" an

Tel Aviv: Nach dem tödlichen Anschlag eines Palästinensers in Ostjerusalem hat Israels Regierungschef Netanjahu Gegenmaßnahmen angekündigt. Bei einer Kabinettssitzung sagte er, Israels Antwort auf Terror seien eine harte Hand und eine starke, schnelle und gezielte Reaktion. In der vergangenen Nacht hatten israelische Sicherheitskräfte das Haus des Mannes versiegelt, der am Freitag sieben Besucher einer Synagoge getötet hatte. Später soll es abgerissen werden. Der 21-jährige Attentäter wurde von der Polizei am Tatort erschossen. Den Familien von Palästinensern, die Terror unterstützen, sollen außerdem diverse Rechte aberkannt werden. Ferner will Israel neue Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten bauen. Der Anschlag in Ostjerusalem geschah am Tag nach einer Razzia der israelischen Armee in Dschenin, bei der neun Palästinenser getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 13:00 Uhr