Eisregen führt zu zahlreichen Unfällen in der Oberpfalz

Steinmeier ruft in Weihnachtsansprache zu Zusammenhalt auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in der Corona-Pandemie zum Zusammenhalt aufgerufen. Im Redemanuskript seiner Weihnachtsansprache heißt es, nach zwei Jahren mache sich Frust breit, Gereiztheit, Entfremdung und leider auch offene Aggression. In der Demokratie müssten nicht alle einer Meinung sein. Wichtig sei aber, so Steinmeier, dass "wir ein Land sind". Zugleich dankt der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache der "stillen Mehrheit" der Bundesbürger, die seit Monaten umsichtig und verantwortungsvoll handele. Der Bundespräsident erinnert in seiner Ansprache auch an die Flutkatastrophe im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Solidarität mit den Flutopfern in Form von Spenden und tatkräftiger Hilfe mache Hoffnung, sagte er.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 06:00 Uhr