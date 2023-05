Kurzmeldung ein/ausklappen Eishockey-Team kehrt mit Silber nach Deutschland zurück

München: Bundeskanzler Scholz hat der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zur Vize-Weltmeisterschaft gratuliert. In seiner Glückwunsch-Botschaft lobt er die - so wörtlich - großartige Leistung während der gesamten WM in Lettland und Finnland, auch wenn es zum Sieg nicht ganz gereicht habe. Entscheidend im Finale gegen den Favoriten Kanada war gestern das letzte Drittel, in dem die Deutschen dem Druck der Nordamerikaner nicht mehr Stand halten konnten. Am Ende hieß es 2 zu 5 für Kanada. Am Morgen ist der größte Teil des deutschen Teams in München gelandet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 09:00 Uhr