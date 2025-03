Eishockey: Nur Ingolstadt startet mit Sieg in die Viertelfinal-Playoffs

Ingolstadt: In der Deutschen Eishockey Liga hat heute die Viertelfinal-Serie bei den Playoffs begonnen: Der ERC Ingolstadt und die Nürnberg IceTigers mussten in die Verlängerung. Sieger war am Schluss Ingolstadt mit 5:4. Außerdem hat der EHC München bei den Adler Mannheim - ebenfalls nach Verlängerung - 1:2 verloren. Die Straubing Tigers unterlagen den Eisbären Berlin 1:5 und die Kölner Haie gewannen bei den Fishtown Penguins 5:0.

