Eishockey-Nationalmannschaft unterliegt Schweden bei der WM deutlich

Ostrava: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien erneut eine hohe Niederlage kassiert. Das Team unterlag Schweden 1:6, lediglich Leo Pföderl traf für den Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr. Am Samstag hatte die DEB-Auswahl bereits gegen die USA in gleicher Höhe verloren. Morgen sollte sie im Gruppenspiel gegen Lettland nun punkten, um das Minimalziel Viertelfinale aus eigener Kraft erreichen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 06:00 Uhr