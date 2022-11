Eishockey: München verliert im Champions League-Achtelfinale 1:5 gegen Zug

Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

Warschau: Die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Wie das Außenministerium in der Nacht mitteilte, habe man den russischen Botschafter einbestellt und erwarte umfassende Erklärungen. Bei dem Einschlag seien zwei Staatsbürger getötet worden. Schon am Abend hatte Polen das Sicherheitskabinett einberufen und Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Regierung in Moskau wies Berichte über den Einschlag russischer Raketen auf polnischem Gebiet als "Provokationen" zurück, mit denen eine Eskalation herbeigeführt werden solle. Die Nato hat für den heutigen Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung auf Ebene der Botschafter einberufen. Sollten tatsächlich russische Raketen in Polen eingeschlagen sein, dann wäre dies das erste Mal in diesem Krieg, dass Nato-Territorium berührt wäre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2022 01:00 Uhr