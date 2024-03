Eishockey-Meister München steht vor Halbfinal-Einzug

zum Sport: München steht vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Der Titelverteidiger hat am Abend in Wolfsburg auch das dritte Spiel der Viertelfinal-Serie gewonnen und führt nun mit 3 zu 0 Siegen. Wer zuerst vier Mal gewinnt, kommt weiter. Die beiden anderen bayerischen Teams verloren und liegen in ihren Serien nach Siegen zurück: Ingolstadt mit 0 zu 3 gegen Bremerhaven und Straubing mit 1 zu 2 gegen Schwenningen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 01:00 Uhr