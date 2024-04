Eishockey-Meister München scheidet im DEL-Halbfinale aus

Bremerhaven: Im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ist Titelverteidiger München im Halbfinale ausgeschieden. Der EHC verlor in Bremerhaven am Abend 0:3. Die Fischtown Pinguins holten sich damit bereits im fünften Play-Off-Spiel den nötigen vierten Sieg in der Serie. Der Finalgegner wird zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 23:15 Uhr