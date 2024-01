Eisglätte sorgt in Süddeutschland für erhebliche Behinderungen

München: Regen, Schnee und Eis haben Straßen und Gehwege in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands gab es bereits viele Unfälle. Teilweise müssen Straßen gesperrt werden, so zum Beispiel in Baden-Württemberg die A5 bei Rastatt. Dort muss eine dicke Eisschicht entfernt werden. An den Flughäfen Frankfurt und München wurden hunderte Flüge gestrichen. Auch im Bahnverkehr kann es zu Verspätungen und Ausfällen kommen. In einigen Städten in Bayern stellt die Müllabfuhr den Betrieb ein, so in Nürnberg und Coburg. Laut Deutschem Wetterdienst droht Glatteis bis morgen Früh.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 13:00 Uhr