Eisglätte führt zu zahlreichen Unfällen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen winterlicher Straßenverhältnisse kommt es seit der Nacht in weiten Teilen Bayerns zu Verkehrsbehinderungen und vielen Unfällen. Aus Niederbayern etwa meldet die Polizei rund 120 witterungsbedingte Einsätze. Unter anderem rutschte bei einer Unfallaufnahme auf der B15 Neu ein PKW in ein Polizeifahrzeug. Dabei wurde ein Beamter erfasst und schwer verletzt. Die B12 bei Passau war Richtung Salzweg vorübergehend dicht, es staute sich weit zurück. Aus der Oberpfalz werden über 30 Unfälle mit zwei Schwer- und mehreren Leichtverletzten gemeldet. Im Allgäu zählte die Polizei bislang etwa 30 Einsätze. Unter anderem rutschte eine 22-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr, stieß mit einem Lastwagen zusammen und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch in Unterfranken und Oberbayern machten glatte Straßen den Autofahrern zu schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 07:00 Uhr