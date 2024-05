Eisenreich will pflegende Angehörige im Erbfall besser stellen

München: Bayerns Justizminister Eisenreich will pflegende Angehörige im Erbfall künftig besserstellen. Nach einem Bericht der Mediengruppe Münchner Merkur/TZ gibt es bisher nur für Kinder und Enkel einen finanziellen Ausgleich, nicht aber für Ehepartner, Lebensgefährten oder Schwiegerkinder. Das wolle er mit einem entsprechenden Antrag auf der Justizministerkonferenz nächste Woche ändern, so Eisenreich. Seinen Angaben nach werden derzeit bundesweit mehr als vier Millionen Menschen zu Hause gepflegt. In drei von vier Fällen übernähmen diese Aufgabe Angehörige. Da im Alltag oft vergessen werde, entsprechende Regelungen zu treffen, so Eisenreich, brauche es eine gesetzliche Grundlage. Dabei sprach sich der bayerische Justizminister dafür aus, die Anerkennung der häuslichen Pflege künftig im Bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 07:00 Uhr