Eisenreich fordert schärfere Gesetze gegen Menschenhandel

Nachrichtenarchiv - 27.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Justizminister Eisenreich fordert schärfere Gesetze gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Eisenreich, der derzeit auch Vorsitzender der Länder-Justizministerkonferenz ist, sprach in der "Bild"-Zeitung von Schutzlücken, die dringend geschlossen werden müssten. Der CSU-Politiker verwies insbesondere auf die sogenannte Loverboy-Methode, bei der Männer Frauen in die Prostitution drängen, indem sie ihnen eine Beziehung vorgaukeln und sie emotional abhängig machen. Hier könnten die Täter oft nicht wegen Zwangsprostitution belangt werden. Eisenreich verwies darauf, dass seit Beginn des Ukraine-Kriegs Tausende Frauen nach Deutschland geflüchtet sind, die Gefahr liefen, in die Fänge von Zuhältern oder Menschenhändlern zu geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2022 07:00 Uhr